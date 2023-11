La definizione e la soluzione di: Compongono il mosaico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Compongono il mosaico

A.c.: il mosaico è composto, come nella pittura contemporanea, in quattro colori: nero, giallo, bianco, rosso. le prime testimonianze di mosaico a tessere... Il mosaico è una tecnica policroma, ottenuta mediante l'utilizzo di frammenti di materiali, nata in Mesopotamia ed esportata nel mondo dell'antichità ...