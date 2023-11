La definizione e la soluzione di: Compenso dell avvocato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ONORARIO

Significato/Curiosita : Compenso dell avvocato

Difesa", e con uso assoluto "assumere un avvocato". nella storia del diritto romano la professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che... La parcella (nel passato detta anche notula) è un documento emesso da un libero professionista al suo cliente, equivalente alla fattura, per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

