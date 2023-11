La definizione e la soluzione di: Come la cosa che ha larga diffusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EPIDEMICA

Significato/Curiosita : Come la cosa che ha larga diffusione

Travaglio, in precedenza condirettore e prima ancora vicedirettore. ha una diffusione media di circa 50 000 copie (cartacee + digitali) e una platea media... La parotite (o parotite epidemica), più conosciuta con il nome popolare di orecchioni o gattoni, è una malattia infettiva acuta di origine virale. Si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

