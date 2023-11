La definizione e la soluzione di: Certi sono da seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BACHI

Significato/Curiosita : Certi sono da seta

Sottilissimo filo tratto da una peluria di certi ignoti alberi, da lui definita "lana delle foreste". sta di fatto che la seta non era portata a roma direttamente... Persone Armando Bachi – generale italiano Donato Bachi – imprenditore e politico italiano Marco Bachi, noto anche come Donbachi – bassista e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

