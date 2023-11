La definizione e la soluzione di: Il celebre fumettista di Valentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il celebre fumettista di valentina

Crepax, noto per la celebre valentina con lo slogan: «terry ti vuole in terital.» la campagna pubblicitaria non ebbe successo. glossario di tessitura poliestere... Guido Crepax (Milano, 15 luglio 1933 – Milano, 31 luglio 2003) è stato un fumettista italiano.