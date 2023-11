La definizione e la soluzione di: Caratteristica singolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Caratteristica singolare

Oggetto, un atteggiamento, che si distingue per via delle sue caratteristiche singolari, particolari, strane e non facilmente definibili. ^ fodor. pp... La terza declinazione latina è quella che contiene il maggior numero di sostantivi, di genere maschile, femminile, o neutro. Sono declinati seguendo ...