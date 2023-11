La definizione e la soluzione di: Un automobile pubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Significato/Curiosita : Un automobile pubblica

L'automobile club d'italia (conosciuto anche con le sigle raci fino al 1946 e in seguito aci) è un ente pubblico non economico della repubblica italiana... Il taxi o tassì, anche noto come autopubblica, è un veicolo a noleggio con conducente che effettua un servizio pubblico di trasporto passeggeri su ...