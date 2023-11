La definizione e la soluzione di: Automa che può essere Simile all uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROBOT

Significato/Curiosita : Automa che puo essere simile all uomo

Elettronica (come un automa meccanico), specialmente quelle costruite per assomigliare ad esseri umani o ad animali. il termine automa deriva dal greco atµat... Un robot (pron. robòt o robó, all'inglese ròbot) è una qualsiasi macchina (più o meno antropomorfa) in grado di svolgere, più o meno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

