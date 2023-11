La definizione e la soluzione di: Artigiane che vendono pizzi e trine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MERLETTAIE

Significato/Curiosita : Artigiane che vendono pizzi e trine

vedono pizza e trine" />La Merlettaia è un dipinto a olio su tela riportata su tavola (23,9x20,5 cm) di Jan Vermeer, databile al 1669-1670 circa e conservato nel Museo del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

