La definizione e la soluzione di: Antica capitale egizia sul delta del Nilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TANIS

Significato/Curiosita : Antica capitale egizia sul delta del nilo

Con antico egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume nilo, dal delta nel mar mediterraneo a nord fino alle cateratte a sud, presso l'attuale... Tani (in latino Tanis, dal greco ; in egizio Djanet; oggi in arabo , an al-agar) è un sito archeologico in Egitto. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

