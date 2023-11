La definizione e la soluzione di: Abbandonato, lasciato solo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DERELITTO

Significato/Curiosita : Abbandonato lasciato solo

Detective eric matthews, che lo conduce presso di lui in uno stabilimento abbandonato. matthews vi si reca con la swat, il suo comandante daniel rigg e la... La derelitta (The Derelict) è un film muto del 1917 diretto da Carl Harbaugh. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Abbandonato, lasciato solo : abbandonato; lasciato; solo; Il fiume in cui fu abbandonato Mose; Solitario abbandonato ; abbandonato a se stesso; Ha abbandonato i ranghi; abbandonato a se stesso, trascurato; Trasandato, abbandonato ; Residuo secco lasciato dall acqua marina; Oggetto lasciato in un luogo sacro per scopi rituali; Un urlo lasciato a metà; Allentato lasciato andare; lasciato nel vago; Ci ha lasciato una tavola con 100 numeri; Chi lo usa fa solo finta di cantare; Credono solo alla vita terrena; Induce a occuparsi solo di sé; I jet con un solo motore; Può essere azionato solo in caso di pericolo; Arnese che si sotterra con un piede solo ;

