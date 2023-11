La definizione e la soluzione di: Vive in acque dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARPA

Significato/Curiosita : Vive in acque dolci

Circa un quinto vive in acque dolci e di queste 9 sono endemiche. lo stesso argomento in dettaglio: agnati in italia. lo stesso argomento in dettaglio: chondrichthyes... La carpa (Cyprinus carpio), conosciuta anche come carpa comune, è un pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia dei Cyprinidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

