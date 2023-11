La definizione e la soluzione di: Viene indossato per certi lavori subacquei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCAFANDRO

Significato/Curiosita : Viene indossato per certi lavori subacquei

Sub alla lunghezza del tubo, questo sistema è generalmente usato per lavori subacquei assistiti da terra o dalla barca, prevalentemente in ambito portuale... Lo scafandro è una speciale attrezzatura utilizzata per le immersioni subacquee. Fu inventata dall'abate francese Jean-Baptiste de La Chapelle nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

