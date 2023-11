La definizione e la soluzione di: Vicino, a lato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vicino a lato

Il termine vicino oriente antico indica quel contesto storico sviluppatosi nell'ambito della regione chiamata dagli studiosi vicino oriente. in questa... Uno accanto all'altro è un termine utilizzato in araldica per indicare più figure, generalmente lunghe, poste in palo e ordinate in fascia.