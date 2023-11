La definizione e la soluzione di: I vecchi... d un collegio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DECANI

Significato/Curiosita : I vecchi... d un collegio

De vecchi, conte di val cismon (all’anagrafe originariamente come devecchi; casale monferrato, 14 novembre 1884 – roma, 23 giugno 1959) è stato un generale... I decani sono 36 stelle del cielo a cui era associata un'ora della notte, alternandosi a seconda del periodo dell'anno. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I vecchi... d un collegio : vecchi; collegio; L insetto che veniva ammaestrato nei vecchi circhi; Si fanno ai vecchi clienti; vecchi di decine di secoli; Bucherellato come vecchi mobili; Insieme ai vecchi in un romanzo di Pirandello; Né giovani né vecchi ; La linea di chi sta in collegio ; Si pagano in collegio ; Un prestigioso collegio inglese; Un famoso collegio inglese; I più anziani di un collegio ; Famoso collegio inglese;

