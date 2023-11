La definizione e la soluzione di: Uno di trasporto è il tram. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MEZZO

Significato/Curiosita : Uno di trasporto e il tram

Vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. questa voce o sezione sull'argomento mezzi di trasporto... Mezzo (de Mezzo) – famiglia storica veneziana Mezzo – isola della Croazia Mezzo – rete televisiva francese Mezzo di trasporto – dispositivo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Uno di trasporto è il tram : trasporto; tram; Gigantesca nave per il trasporto di greggio; Le cassette per il trasporto di galline; Il servizio di trasporto verso l aeroporto offerto da alcune strutture; Servono al trasporto ; Vagone destinato al trasporto di animali; Un veicolo da trasporto ; Il deposito dei tram ; Occorrono per treni e tram ; Un dispositivo che rende efficaci le frenate dei tram ; Corrente artistica di Uomo e tram di Mario Sironi; Il percorso del tram ; Alle estremità del tram ;

Cerca altre Definizioni