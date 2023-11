La definizione e la soluzione di: Una vernice per tinteggiature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IDROPITTURA

Significato/Curiosita : Una vernice per tinteggiature

Emanuele ii è una galleria commerciale di milano che, in forma di strada pedonale coperta, collega piazza duomo a piazza della scala. per la presenza di... Lucio Fontana (Rosario, 19 febbraio 1899 – Comabbio, 7 settembre 1968) è stato un pittore, ceramista e scultore argentino naturalizzato italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una vernice per tinteggiature : vernice; tinteggiature; Nuove mani di vernice ; Strati di vernice ; Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice ; vernice impiegata per interni e per esterni; vernice per le unghie; Una vernice protettiva; Operaio addetto alle tinteggiature di pareti che imitano l effetto dei sassi;

Cerca altre Definizioni