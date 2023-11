La definizione e la soluzione di: Una graminacea simile all orzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVENA

Significato/Curiosita : Una graminacea simile all orzo

Progetto di riferimento. l'orzo è un cereale, impiegato come alimento, ottenuto dalle cariossidi dell'hordeum vulgare (graminacee), utilizzate come tali oppure... L'avena comune (nome scientifico Avena sativa L., 1753) è una specie di pianta spermatofita monocotiledone appartenente alla famiglia Poaceae ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una graminacea simile all orzo : graminacea; simile; orzo; La graminacea delle mondine; Pianta graminacea usata nella produzione cartaria; Quella cornuta colpisce l omonima graminacea ; graminacea coi tutoli; La graminacea con i cui semi si possono fare le corone del rosario; Una graminacea simile all orzo; È simile al granito; Un roditore simile alla nutria; Involtino: nei ristoranti cinesi e simile a quello primavera; È simile ma più grossa della formica; Minerale dal colore simile a quello delle unghie; Animale acquatico simile all anguilla; I grani come il miglio e l orzo nero; Lo sono riso e orzo ; orzo preparato per fare la birra; Una graminacea simile all orzo ; Lo sono il riso, l orzo , il mais e il miglio; Stabilimento che acquista orzo e luppolo;

