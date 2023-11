La definizione e la soluzione di: Un terreno per il golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRATO

Significato/Curiosita : Un terreno per il golf

Significati, vedi golf (disambigua). il golf è uno sport di precisione che si pratica in un campo aperto ossia prato appositamente attrezzato, per mezzo di una... Prato è un comune italiano di 196 008 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un terreno per il golf : terreno; golf; Profonde lavorazioni del terreno ; Si fanno per tastare il terreno ; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno ; Quello del terreno lo fa il bulldozer; Dissoda il terreno ; Una gara motociclistica su terreno accidentato; Nel golf e nel gilet; Le piazzole di partenza a golf ; La Casa di golf e Passat; Come un golf rovinato lavandolo; Aree per il golf ; Terreni adatti per campi di golf ;

Cerca altre Definizioni