Il Teatro alla Scala ne è un tempio

Soluzione 6 lettere : LIRICA

Il teatro alla scala ne e un tempio

Nuovo regio ducal teatro alla scala, semplicemente noto come teatro alla scala, colloquialmente chiamato la scala, è il principale teatro d'opera di milano... Poesia lirica – un genere letterario o un'opera di tale genere letterario Opera – un genere teatrale e musicale o un'opera di tale genere teatrale e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

