La definizione e la soluzione di: Va spesso a passeggio con il padrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CANE

Significato/Curiosita : Va spesso a passeggio con il padrone

Il cane (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) è un mammifero appartenente all'ordine Carnivora, della famiglia dei canidi. Con l'avvento ...

