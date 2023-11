La definizione e la soluzione di: Lo sono i cantanti come i tenori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIRICI

Significato/Curiosita : Lo sono i cantanti come i tenori

Programma televisivo, vedi i tre tenori (programma televisivo). i tre tenori è stato un trio vocale composto da tre tenori lirici, gli spagnoli plácido... L'opera è il termine italiano di utilizzo internazionale per un genere teatrale e musicale in cui l'azione scenica è abbinata alla musica e al canto. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono i cantanti come i tenori : sono; cantanti; come; tenori; L ordine di animali le cui dita sono in numero pari; Donne che si sono coperte di gloria; sono alti quelli di chi ha un animo nobile; Per i meritevoli ci sono quelle di studio; sono cospicui quelli degli affaristi; Lo sono gli orologi che devono essere riparati; Talent show per aspiranti cantanti ; cantanti tra tenori e bassi; Le cantanti bassi; Molti cantanti lo tengono dal vivo; cantanti profondi; Le cantanti più basse; Un uccello come l egretta; Un elemento come i chip dei computer; Memorabile come un avventurosa impresa; I network come Facebook; Clamorosa come certe vittorie; Reticente come i malavitosi; Una musica per tenori e contralti; Cantanti tra tenori e bassi; Musica per tenori e contralti; Compone musica per tenori e baritoni; Li lanciano i tenori ; Un Do peculiarmente alto eseguito da alcuni tenori ;

