La definizione e la soluzione di: Sigla che indicava l ex Repubblica di Salò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RSI

Significato/Curiosita : Sigla che indicava l ex repubblica di salo

Polesani che dopo l'8 settembre 1943 aderirono alla repubblica sociale italiana, roma, nuove idee, 2005. isbn 88-7557-120-1. è morto pino rauti, ex segretario... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sigla che indicava l ex Repubblica di Salò : sigla; indicava; repubblica; salò; sigla pari a USD; Un reparto speciale dei carabinieri (sigla ); La sigla S nel calendario; Una sigla per le bevande; Era la sigla dell Urss per i russi; sigla della Svizzera; Termine desueto con cui s indicava i non udenti; Il numero che indicava un centravanti; indicava parità di dosi; indicava uno strato del globo; indicava la provincia sulla targa; La repubblica di Managua; La repubblica con Managua; repubblica Francese; È sede d una piccola repubblica monastica greca; Lo è il Presidente della repubblica : Capo dello; La piccola repubblica sui Pirenei; Un lombardo di salò o Iseo; Era l acronimo... di salò ; Il suo governo ebbe sede a salò ;

Cerca altre Definizioni