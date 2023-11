La definizione e la soluzione di: Serve per cucinare la carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BISTECCHIERA

Significato/Curiosita : Serve per cucinare la carne

Oppure anche una griglia casalinga per cucinare asado. altre versioni meno conosciute sono gli asado nei quali la carne viene cotta alla brace, in un pozzo... George Edward Foreman (Marshall, 10 gennaio 1949) è un imprenditore ed ex pugile statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

