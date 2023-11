La definizione e la soluzione di: Si segue per dimagrire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si segue per dimagrire

È più quello di una volta, il vestito le va stretto e sara decide di dimagrire. dopo gli iniziali insuccessi, la donna contatta un medico, che a sua... La dieta, parola derivata dal termine latino diaeta, derivato a sua volta dal termine greco data, dìaita, «stile di vita», in modo particolare nei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si segue per dimagrire : segue; dimagrire; Chi imita segue quella degli altri; segue Avanti in un comando in caserma; segue i Pesci nello Zodiaco; Non le segue chi sta bene; Si segue per perdere chili; segue e applaude il suo beniamino; Verme che fa dimagrire ; Si osserva per dimagrire ; Si seguono per dimagrire ; Si saltano per dimagrire ; Aiutano a dimagrire ;

Cerca altre Definizioni