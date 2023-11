La definizione e la soluzione di: Riceve un servizio pagando un canone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Riceve un servizio pagando un canone

Il momento per rivelarle la verità, quindi organizza una festa danzante pagando una piccola fortuna per accontentare la bambina. non conoscendo aristocratici... Un utente è colui che usufruisce di un bene o di un servizio, generalmente collettivo, fornito da enti pubblici o strutture private.