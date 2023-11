La definizione e la soluzione di: Ha in repertorio Someone Like You e Skyfall. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADELE

Significato/Curiosita : Ha in repertorio someone like you e skyfall

someone like you è un singolo della cantautrice britannica adele, pubblicato il 24 gennaio 2011 come secondo estratto dal secondo album in studio 21. il... Adele Laurie Blue Adkins, conosciuta semplicemente come Adele (AFI: ['dl]; Londra, 5 maggio 1988), è una cantautrice britannica. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

