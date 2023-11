La definizione e la soluzione di: Quello di parole è un calembour. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GIOCO

Significato/Curiosita : Quello di parole e un calembour

Diverso. un altro sistema per ottenere un calembour è quello di collocare le parole in una frase in modo che l'ultima sillaba della prima parola insieme... Per gioco, in etologia, psicologia, e altre scienze del comportamento, si intende un'attività volontaria e intrinsecamente motivata, svolta a scopo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

