Quello del biliardo è verde

Soluzione 5 lettere : PANNO

Significato/Curiosita : Quello del biliardo e verde

Vedi biliardo (numero). disambiguazione – "bigliardo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bigliardo (disambigua). il biliardo (meno... Il panno, dal latino pannus è tradizionalmente un tessuto di lana che viene follato (infeltrito) per renderlo impermeabile e successivamente garzato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

