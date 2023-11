La definizione e la soluzione di: Può bastare un po di cortesia per guadagnarsela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIMPATIA

Significato/Curiosita : Puo bastare un po di cortesia per guadagnarsela

La simpatia è la percezione e condivisione delle emozioni di un altro individuo, che si verifica quando i sentimenti o le emozioni di una persona ...

Altre risposte alla domanda : Può bastare un po di cortesia per guadagnarsela : bastare; cortesia; guadagnarsela; Può bastare per uno spuntino; Non bastare ai bisogni; Una rapida visita di cortesia ; Piacere, cortesia ; __ è lecito, rispondere è cortesia , dice il motto; La cortesia più squisita; Piccoli omaggi di cortesia ; Si lavora per guadagnarsela ;

