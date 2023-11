La definizione e la soluzione di: Lo presenta l oste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CONIO

Significato/Curiosita : Lo presenta l oste

Origine al fiume calice, in località oste. è attraversato da numerosi piccoli corsi d'acqua, quali: il meldancione, lo stregale, il funandola, dal torrente... Un conio è ciascuno dei due pezzi di metallo usati per battere le facce di una moneta. Un conio contiene la versione incusa dell'immagine che deve ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

