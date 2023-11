La definizione e la soluzione di: I posti di lavoro degli impiegati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UFFICI

Significato/Curiosita : I posti di lavoro degli impiegati

Stai cercando il concetto della fisica, vedi lavoro (fisica). questa voce o sezione sugli argomenti lavoro e diritto ha un'ottica geograficamente limitata... Ufficio – locale in cui vengono svolti lavori intellettuali, molto spesso pratiche amministrative. Ufficio – termine giuridico. Procedibilità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I posti di lavoro degli impiegati : posti; lavoro; impiegati; Ordine di posti a teatro; Una due posti da città ; posti a grande profondità ; Un ordine di posti all arena; I monumenti preistorici costituiti da massi posti in cerchio; Occupano i grandi posti barca; Mancano spesso sul posto di lavoro ; Adatte al lavoro ; Il lavoro svolto da casa anziché in ufficio; Breve esperienza di lavoro ; Il lavoro da casa anziché in ufficio; Lo sono i giorni di lavoro ; I foglietti adesivi impiegati per promemoria; Scrivanie : impiegati = catene di montaggio : x; impiegati parsimoniosi; Vengono impiegati per i piccoli calcolatori; Lo sono gli spaghi impiegati dai calzolai; L insieme degli impiegati ;

