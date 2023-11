La definizione e la soluzione di: Un possibile vincitore del torneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : TESTA DI SERIE

Significato/Curiosita : Un possibile vincitore del torneo

Principale: torneo dei candidati. il torneo dei candidati 2024 si disputerà dal 3 al 25 aprile del 2024 nella città di toronto, in canada. il torneo sarà parte... Una testa di serie è un concorrente o una squadra in uno sport o altro torneo a cui viene assegnata una classifica preliminare ai fini del sorteggio. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un possibile vincitore del torneo : possibile; vincitore; torneo; Potresti loro una risposta il più rapidamente possibile ; Che è possibile diventino membri di una famiglia; Risparmiare il più possibile ; Vede in ogni donna una possibile rivale; Posto pubblico in cui è possibile accedere al web; Con ogni mezzo possibile con le e con i denti; Il Capirossi vincitore di tre Motomondiali; Il Pete vincitore di sette singolari di Wimbledon; L Andre tennista vincitore del Career Golden Slam; Il Vincenzo vincitore del Giro di Italia 2013 e 2016; Il Thomas vincitore del Tour de France 2018; Velocista giamaicano vincitore di 8 ori olimpici; Un famoso torneo di rugby; Spettacolare torneo di cavalieri; Squadre che si sfidano nell ultima gara del torneo ; Un torneo come la Giostra del Saracino di Arezzo; Lungo torneo sportivo; La sua giostra è un antico torneo equestre aretino;

Cerca altre Definizioni