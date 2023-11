La definizione e la soluzione di: I no più dolorosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RINUNCE

Significato/Curiosita : I no piu dolorosi

Pronuncia (forse) lo storico "no más". la causa dell'abbandono del panamense è dibattuta ancora oggi; durán ha citato più volte dolorosi crampi allo stomaco aggiungendo... La rinuncia all'ufficio di romano pontefice o rinuncia al munus petrino o rinuncia papale (in latino: renuntiatio muneris) è un istituto giuridico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

