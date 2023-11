La definizione e la soluzione di: Pianta che vive nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALGA

Significato/Curiosita : Pianta che vive nell acqua

pianta, poco prima della fioritura. più una pianta è carnivora, più è probabile che il suo habitat sia convenzionale. la venus acchiappamosche vive in... Le alghe (dal latino Algae) afferiscono ad un raggruppamento, non appartenente ad un taxon sistematico, rappresentato da organismi di struttura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

