La definizione e la soluzione di: Opposto ad on in certi interruttori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OFF

Significato/Curiosita : Opposto ad on in certi interruttori

Pannello di 2 metri di larghezza e 1 di altezza con i comandi e gli interruttori principali. le strumentazioni erano distribuite a seconda del ruolo che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Opposto ad on in certi interruttori : opposto; certi; interruttori; L opposto del centro città; L opposto di drastiche; Polo opposto allo zenit; Prefisso opposto a endo; L opposto di dinamico; È opposto al nadir; Che non sopporta certi farmaci; Lo sono certi saponi delicati; Un rito preserale in certi bar; Sormonta certi stemmi; Un piccolo rimborso per chi acquista su certi siti web; Permettono la scomposizione di certi binomi; Una resina sintetica per interruttori e isolanti; Scritta su certi interruttori ; Acceso sugli interruttori ; interruttori a tasto in apparecchi trasmittenti; Spento sugli interruttori ; Con off su alcuni interruttori ;

Cerca altre Definizioni