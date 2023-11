La definizione e la soluzione di: L opera verdiana con la Marcia trionfale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AIDA

Significato/Curiosita : L opera verdiana con la marcia trionfale

(1871), il già citato nabucco (1842) e la cosiddetta "triade verdiana": rigoletto (1851), il trovatore (1853) e la traviata (1853). giuseppe verdi nacque... Aida è un'opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni, basata su un soggetto originale dell'archeologo francese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

