La definizione e la soluzione di: Se non... torna, è sbagliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CONTO

Significato/Curiosita : Se non... torna e sbagliato

Destino è solo un'equazione, un prodotto di variabili: posto giusto, momento giusto... oppure, in certi casi: posto sbagliato, momento sbagliato. il destino... Il conto è l'insieme di scritture relative ad un bene economico di cui si mette in evidenza la variabile e commensurabile grandezza. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

