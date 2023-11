La definizione e la soluzione di: Un lungo corridoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORSIA

Significato/Curiosita : Un lungo corridoio

Riferimento. il corridoio è uno spazio architettonico, solitamente stretto ma a volte anche più largo, e comunque sempre molto più lungo che largo, e serve... La corsia preferenziale è, secondo il Codice della Strada, quella parte di carreggiata riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico (come ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

