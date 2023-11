La definizione e la soluzione di: Le linee... in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AEREE

Significato/Curiosita : Le linee... in cielo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cielo (disambigua). il cielo è lo spazio siderale percepibile della terra o, per estensione... Una compagnia aerea o linea aerea è un'impresa la cui attività istituzionale consiste nel trasporto di persone o di merci mediante l'utilizzo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le linee... in cielo : linee; cielo; Lungo le linee telegrafiche; linee di soldati; linee di parentela; Le linee del volto; Trasferisce su linee telefoniche i dati del computer; Semplificare alle linee essenziali; Lo è il cielo che non è sereno; Il punto del cielo a picco sopra di noi; Spazza il sereno dal cielo ; Creò il cielo e la Terra; Brilla in cielo e può essere polare; Le vagabonde del cielo ;

Cerca altre Definizioni