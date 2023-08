Si leva solo se è pieno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si leva solo se è pieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BICCHIERE

Significato/Curiosita : Si leva solo se e pieno

Sistemi di leva si modificarono profondamente: gli eserciti romani si formarono ordinariamente con volontari e si ricorse alla leva coatta solo quando i... Il bicchiere è un contenitore per bevande adatto per essere portato alla bocca con una mano. il bicchiere è tipicamente prodotto in vetro, ma ne esistono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

