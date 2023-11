La definizione e la soluzione di: Il leggendario Hood della letteratura inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROBIN

Significato/Curiosita : Il leggendario hood della letteratura inglese

Ispirato alcune opere della letteratura britannica. è un personaggio metà storico e metà leggendario, probabilmente frutto della fusione del personaggio... Robin è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Bill Finger e Bob Kane; esordì nel 1940 sulla rivista Detective Comics (vol. 1) n. 38, edita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il leggendario Hood della letteratura inglese : leggendario; hood; letteratura; inglese; Il leggendario Hood; Il leggendario popolo di nani citato da Omero; Il lago scozzese con il leggendario mostro; Guglielmo leggendario balestriere; Flavio il leggendario inventore della bussola; leggendario bandito inglese; Il leggendario hood ; L hood di Nottingham; La sposa di Robin hood ; Robin hood la teneva a tracolla sulla schiena; Quello di Nottingham è acerrimo nemico di Robin hood ; Il serpente nel Robin hood della Disney; Disciplina che studia la letteratura statunitense; Harold Nobel per la letteratura 2005; Un santuario della letteratura ; Una famosa Madame de della letteratura ; Il Dylan cantante e premio Nobel per la letteratura nel 2016; Il cognome di una Elsa della letteratura ; Così si pronuncia easy facile in inglese ; Il bue inglese ; La flotta inglese lo fu ad Abukir; Caratteristica carrozzella inglese ; Stato d animo disposizione all inglese ; Loach regista inglese ;

Cerca altre Definizioni