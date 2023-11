La definizione e la soluzione di: L inizio dell eruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ER

Significato/Curiosita : L inizio dell eruzione

Rolandi e pesce, vesuvio 1944 - l'ultima eruzione, magma 2000 ^ "la fase terminale dell'eruzione del 1944 ha inizio alle ore 16.30 del 18 marzo del 1944"... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

