La definizione e la soluzione di: L industriale che fa stampare libri e giornali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EDITORE

Significato/Curiosita : L industriale che fa stampare libri e giornali

giornali. un negozio che vende libri è detto libreria, termine che in italiano indica anche il mobile usato per conservare i libri. la biblioteca è il... L'editoria è l'attività imprenditoriale di produzione e gestione di contenuti riproducibili in serie e della loro diffusione e commercializzazione in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L industriale che fa stampare libri e giornali : industriale; stampare; libri; giornali; Incide sul costo industriale ; Centro industriale del Milanese; Lo è un robot industriale ; Un fabbricato industriale ; Sobborgo industriale di Genova; Grande industriale ; Sparare o stampare ; Pubblicare stampare ; Il prototipo di una rivista da stampare ; stampare , marchiare; stampare monete; Quella per stampare non si compra in armeria; L ingresso nei libri contabili; Decide quali libri far uscire; Il punto vendita di libri e cataloghi in un museo; Sono stampati sui frontespizi dei libri ; Irrigidisce la copertina di certi libri ; writer scrive libri per conto d altri; giornali e riviste in edicola; Botta di fortuna per i giornali ; L edicola dei giornali ; Comprendono giornali e televisioni; Scrive sui giornali ; Offre o cerca qualcosa su giornali e bacheche;

Cerca altre Definizioni