La definizione e la soluzione di: Incapaci di difendersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INERMI

Significato/Curiosita : Incapaci di difendersi

Wikipedia. con colpo di grazia si indica l'attacco finale condotto con un'arma nei confronti di una persona incapace di difendersi (perché condannata a... Il massacro di M Lai, conosciuto anche come massacro di Son M, fu un massacro di civili inermi che avvenne durante la guerra del Vietnam, quando i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Incapaci di difendersi : incapaci; difendersi; Che sono assolutamente incapaci di moderazione; incapaci di reagire; incapaci e impossibilitati ad agire; Del tutto incapaci nel lavoro; Del tutto incapaci ; incapaci di sentimenti; Pungono per difendersi ; difendersi dall influenza; Per difendersi da questo si usa una maschera; S imbracciava per difendersi ; Per difendersi usa gli aculei;

