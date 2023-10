Impregnato d unto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impregnato d unto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEOSO

Significato/Curiosita : Impregnato d unto

Personaggi tuttavia è dato un nome che ne imita la grafia: humpty dumpty diventa unto dunto, mad hatter diventa hatta, e così via. è un'edizione importantissima... L'acido solforico è un acido minerale forte, liquido a temperatura ambiente, oleoso, incolore e inodore; la sua formula chimica è h2so4, a volte riportata anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

