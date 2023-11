La definizione e la soluzione di: E glaciale o piperita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Calice è glabra; mentha x piperita l., 1753 subhyb. piperita (ibrido tra mentha aquatica e mentha spicata subsp. glabrata): la lamina delle foglie è ovale... Mentha L., 1753 è un genere di piante spermatofite dicotiledoni della famiglia delle Lamiaceae. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : È glaciale in una divertente serie di film; Lo è Sid nei film de L era glaciale ;

Cerca altre Definizioni