La definizione e la soluzione di: Fra scarpe... e piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALZINI

Significato/Curiosita : Fra scarpe... e piedi

Di continue attenzioni e di scarpe rigide che fossero sufficientemente resistenti da sorreggere il peso della donna. le scarpe andavano indossate anche... Il calzino è un indumento che si indossa sul piede, progettato per riscaldare e assorbire sudore, proteggere da sporco e graffi e alleviare gli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

