La definizione e la soluzione di: Il foro dell ago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRUNA

Significato/Curiosita : Il foro dell ago

Punta. ad una estremità dell'ago c'è la punta e all'altra estremità un foro chiamato cruna, in cui si fa passare il filo. nell'ago che si usa per cucire... La cruna dell'ago (Eye of the Needle) è un film di Richard Marquand tratto dall'omonimo romanzo di Ken Follett e uscito nelle sale cinematografiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il foro dell ago : foro; L antico foro romano per il mercato dei bovini; Il foro da cui non passa il cammello; Il foro posto a un estremità dell ago; Hanno un foro filettato; Ha un foro in testa; Il moderno foro di Roma;

Cerca altre Definizioni