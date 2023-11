La definizione e la soluzione di: Famiglia di piante sempreverdi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEACEE

Significato/Curiosita : Famiglia di piante sempreverdi

Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. in botanica si chiamano piante sempreverdi quelle piante che, contrariamente alle caducifoglie,... Le Teacee (Theaceae Mirb., 1816) sono una famiglia di piante angiosperme dicotiledoni dell'ordine Ericales, a prevalente distribuzione nelle regioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Famiglia di piante sempreverdi : famiglia; piante; sempreverdi; La famiglia degli strumenti ad aria; Uccello passeriforme della famiglia dei Corvidi; Elizabeth in famiglia ; Hector lo scrittore di Senza famiglia ; Emanuele in famiglia ; Una famiglia genovese; piante molto note a chi crea rebus; piante delle Malvacee; piante fiorifere ornamentali; Sono fonti di piante ; Fornire acqua alla terra in modo che le colture e le piante crescano; Tutte le piante lo contengono; Arbusti sempreverdi dalle bacche nerastre; Così sono anche dette le piante sempreverdi ; Un bosco di piante sempreverdi ; Rampicanti sempreverdi ; Bosco di sempreverdi ; Piante cespugliose sempreverdi ;

Cerca altre Definizioni